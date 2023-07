»Det er tydeligt, at du har et forvrænget syn på virkeligheden,« siger Morten Klodes selvbestaltede ridder Don Quijote til sin mere jordbundne nabo og væbner, Amanda Bøgestrøms Sancho Panza, der bærer et kæmpe tøjdyrsæsel på ryggen. Quijote har på dette tidspunkt netop udkæmpet et drabeligt slag mod en kæmpe. Eller i Panzas øjne en vindmølle,