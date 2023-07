Birkin blev født i London, men boede i Frankrig, efter at hun sent i 1960’erne blev skilt fra den britiske filmkomponist John Barry.

Hun blev ved med at være en populær figur i Frankrig og blev også kendt for at kæmpe for kvinde- og LGBT-rettigheder, skriver Reuters.

- Dette dødsfald er så trist. Hun var en smuk person, siger den tidligere franske kulturminister Roselyne Bachelot til BFMTV.