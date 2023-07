Der køres på den høje cykelklinge i de franske bjerge i disse uger, men man skal være endog akut hungrende for melodrama på samme klingestørrelse for at sætte pris på den overgjorte ”Bror og søster”, der nok lander som guldpalme-kandidat fra sidste års festival i Cannes, men som helt fortjent fik en brutal modtagelse.