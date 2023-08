E r du pessimistisk eller optimistisk på kærlighedens vegne i Danmark i dag?

»Jeg er ret optimistisk. Men det har også noget at gøre med, at kærlighed er mange ting og kan leves ud på mange måder. Spørgsmålet er jo, om det er synd for kærligheden, at den bliver levet ud i et singleliv, og det er jeg ikke så sikker på, at det er. For eksempel giver det mulighed for at opleve kærlighed i venskabets form. Jeg kender mange singler, som er virkelig omhyggelige med deres venskaber og har nogle meget loyale forhold til andre mennesker, som så bare ikke er erotiske relationer. Hvis man har den slags relationer, har man stadig nogle, der kender ens familie, historie og ved, hvad man er gået igennem. Livsvidner, som ikke er romantiske. Romantikken fylder til gengæld i kortere og længere forhold, hvor man ser eller dater nogen. Lidenskabelige perioder, hvor man oplever forelskelse og ikke kan lade være med at tænke på den anden. Måske i et halvt års tid, men de er der også. De erotiske relationer går bare ikke over i noget mere varigt, som vi kalder kærlighed. Der kan være singleliv, som rummer både stor lidenskab og stor trofasthed, kontinuitet og endda hengivenhed over for mennesker, man holder fast i. De store følelser er bestemt også i singlelivet. Det eneste, man ikke har, er de langvarige erotiske relationer, men kærligheden er stadig til stede i de mange singlers liv. Det, man kan frygte på kærlighedens vegne, er ensomheden. Hvis man ikke har nogen at være kærlige over for eller nogen, man kan dele stort og småt med. Hvis det sker for mange, kan jeg blive bekymret, men det er ikke der, vi er endnu,« siger filosof Anne Marie Pahuus.