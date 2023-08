Tyskers guitarriff blev symbol på ny tid

Rudolf Schenker skrev mange af Scorpions sange. Hans sangskrivningskarriere tæller blandt andet sangene ”The Zoo”, ”Rock You Like a Hurricane” og ”Still Loving You”.

Gruppens mest populære sang, ”Wind of Change”, er skrevet af forsanger Klaus Meine.

Dog er der opstået konspirationsteorier om, at sangen, der handler om drømmen om fred, blev lavet af CIA som et forsøg af at destabilisere Sovjetunionen.

Rygtet har blandt andet været tema i en amerikansk podcast.

Scorpions har i dag ændret teksten i sangen, for at den ikke romantiserer Rusland. Bandet synger nu ”Ukrainia” i stedet for ”Moskva” i den populære sang.

Scorpions udgav i 2022 deres nye album, ”Rock Believer”. Det var det første album i syv år. Bandets diskografi tæller 19 album.