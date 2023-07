Medstifter af det danske danseband Kandis og dansk top-bassist Jørgen Hein er død efter at have kæmpet mod kræft. Han blev 56 år.

Det skriver Kandis i et opslag på sin Facebookside.

- Det er med stor sorg, at vi her til morgen har modtaget besked om, at vores gode ven og bassist, Jørgen Hein, i går den 9. juli tabte kampen til sin kræftsygdom og sov ind i sit hjem.