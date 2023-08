Da zeppelineren landede fløj Plant videre

Flere gange har Plant afvist en gendannelse, og i 2022 skød han igen rygterne ned.

»At stille mig på scenekanten bare for at få et slags stort bifald tilfredsstiller ikke min trang til at blive stimuleret.«

Robert Plants seneste udgivelse er fra 2021, hvor han sammen med Alison Krauss udgav albummet ”Raise the Roof”.

Duoen turnerede sidste år i Europa og USA, hvor de blandt spillede på Roskilde Festival.

/ritzau/