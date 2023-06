Sejlivet opfattelse om kønsfordeling i jæger-samler-samfund falder til jorden

Mænd er jægere. Kvinder er samlere. Sådan går vi tit ud fra, det er og var tilfældet i jæger-samler-samfund. Men i et nyt studie, publiceret i PLOS ONE, kaster forskerne et spyd igennem den myte. Det skriver Videnskab.dk.

»Studiet viser, at også kvinder deltager i forskellige former for jagt,« forklarer Lasse Sørensen, seniorforsker med speciale i stenalderen ved Nationalmuseet, der har læst studiet for Videnskab.dk.