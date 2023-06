Julian Sands, der blev født i Otley i West Yorkshire i England, forsvandt i området Baldy Bowl den 13. januar under dårligt vejr.

- Civile vandrere kontaktede politistationen i Fontana, efter at de havde fundet menneskelige rester i vildmarken i Mount Baldy, oplyste politiet søndag ifølge BBC.

Få dage inden meddelelsen fra politiet havde Julian Sands’ familie udsendt en erklæring, hvori de takkede eftersøgningsholdene.

- Vi er taknemmelige for eftersøgningsholdene og koordinatorerne, der har arbejdet utrætteligt for at finde Julian, skrev familien ifølge BBC.

- Julian vil for altid være i vores hjerter. Vi har gode minder om ham som en vidunderlig far, ægtefælle, opdagelsesrejsende, elsker af den naturlige verden og kunsten og som en original kunstner.