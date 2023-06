De frivillige er vendt tilbage på Roskilde Festival

- Og så havde folk siddet på deres hænder i to år. Så der var også et udpræget behov for at komme ud og nyde mere end at yde.

Derfor var forventningen på forhånd, at de frivillige ville vende tilbage til festivalerne denne sommer, som man også oplever det på Roskilde Festival.

Malthe Lindholm Sørensen nævner fællesskabet som en afgørende motivation for de frivillige.

- Og så er der oplevelsen af at være en del af noget større. At man som enkelt individ kan bidrage ind i noget større og opleve, hvordan man nærmest kan bygge en hel by op, siger han.