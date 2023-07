Venner-stjerne blev i komedieverdenen

Det var langtfra tilfældigt, at det netop var inden for komediegenren, at hun slog igennem.

Hun fandt som ung, efter at hun havde færdiggjort en bachelor i biologi, vej til en teatergruppe, hvor de øvede improvisationens kunst.

Her dygtiggjorde hun sig, før hun for alvor fandt vej til tv-skærmene med sin mindre, men dog tilbagevendende rolle som en forvirret og inkompetent tjener i tv-serien ”Vild med dig”.

Og kort tid senere - i 1994 - fik hun så sit livs rolle i ”Venner”, der blev hendes helt store gennembrud.