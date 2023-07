”I can’t get no Satisfaction”, sang den unge rockgud Mick Jagger som 22-årig i spidsen for Rolling Stones.

Men reelt har han ikke fået andet både musikalsk, økonomisk og privat gennem et langt liv.

Som konge af sex, drugs, rock & roll hader Jagger at se tilbage. Han har afslået alle tanker om en selvbiografi og foretrukket