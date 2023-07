Morens sang i hjemmet inspirerede hende

Pálsdóttir er vokset op på den færøske østkyst i byen Sydrugøta i et hjem, hvor det emmede af musik og lyrik.

»Jeg kan huske, at jeg lyttede til min mor synge rundt om i huset, da jeg var lille. Hun elskede at synge, og jeg beundrede hende meget,« fortalte Pálsdóttir i et interview med mediet Stacja Islandia i 2015.

»Hendes glæde ved sang gav også mig lyst til at synge.«

Her fortalte hun også, at hendes far næsten hver dag skrev digte, som han læste op for familien. Noget, som Pálsdóttir elskede.