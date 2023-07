Mesterinstruktør skruer gerne op for volden

Tirsdag den 18. juli fylder den hollandske mesterinstruktør Paul Verhoeven 85 år.

Han er et barn af krig. Da han var to år, rullede Anden Verdenskrig ind over Europa, og i 1943 besluttede familien Verhoeven at flytte fra Amsterdam til Haag, som var tyskernes hollandske hovedkvarter under krigen.

I Haag oplevede han som femårig dagligt, hvordan de allieredes bomber væltede ned over den tyske militærbase.

Han har i senere interviews fortalt, hvordan billederne af døde kroppe på gader og brændende huse stadig hjemsøger ham.