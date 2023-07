Musik og kunst har hjulpet Norge i svære tider

For omkring ti år siden kæmpede musikeren også med et alkoholmisbrug over 2,5 år.

Han spillede stadig musik i perioden, men fortæller, at det mest af alt kørte på rutinen og handlede om ren og skær overlevelse. Man er jo ikke helt sig selv.

»Jeg fik godt nok lidt hjælp til det fra en alkoholbehandler, men jeg formåede selv at trykke på knappen og sige stop,« siger Kaare Norge.

Marts 2016 var sidste gang, at Kaare Norge rørte alkohol.

»Jeg troede, at jeg ville komme ud til en rigtig kedelig tilværelse, men det viste sig at være fuldstændig omvendt. Jeg fik meget mere lyst til at arbejde og havde meget større glæde af livet end før,« siger han.

Den dag i dag kalder Kaare Norge sin billedkunst for en sidekarriere.