10/07/2023 KL. 16:15

For abonnenter

Varde Open Air betyder mere for byen end som så: »Sådan et event genererer også mange andre ting, man ikke kan måle«

Ifølge borgmesteren er den årligt tilbagevendende musikfestival Varde Open Air blevet en lokal stolthed, og den lokale handelschef og en restauratør mener tilmed, at festivalen er en økonomisk gevinst for byen. Vi sætter fokus på, hvad en mindre musikfestival kan betyde for et lokalsamfund.