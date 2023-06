Hendes navn var på rigtig manges læber i Tyskland sidste år.

Fatma Aydemir debuterede som forfatter i 2017, men hun slog for alvor igennem som et stjerneskud på den tyske litterære himmel, da hun sidste år udgav slægtsromanen ”Ånder”, som tidligere i år udkom på dansk.

I romanen følger vi familien Yilmaz, en såkaldt gæstearbejderfamilie, hvor familiens overhoved – faderen Hüseyin – i 1970’erne som så mange andre rejste til Tyskland for at arbejde. Senere fulgte familien efter og etablerede et fælles familieliv i Tyskland. Men da læseren møder dem, er vi nået til 1999, og Hüseyin står i sin nyindkøbte lejlighed i Istanbul. En lejlighed, han hele sit arbejdsliv har sparet op til og som 59-årig ser frem til at kunne tilbringe sit otium i. Skæbnen vil dog, at han efter blot et par timer i lejligheden falder om og dør. Og det tvinger hans voksne børn og kone til i hast at samles, hvor de egentlig har rødder, og samtalerne midt i sorgens sårbarhed får fortidens skeletter til at vælte ud af skabene.