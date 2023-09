Lige her behersker dette danske band genren som ingen andre 

Nikolaj Vonsild og resten af When Saints Go Machine har indspillet med Copenhagen Phil. (”So Deep”, (2019)) og skabt musikken til DR’s i øvrigt svært vellykkede dramaserie ”Lover” om de unge stofmisbrugere Mikka og Noah, der forelskede sig på en afvænningsklinik (”Emotional”, (2021)).

På ”Rosy” er When Saints Go Machine overladt til When Saints Go Machine, tak for det, bandet synes, i større grad end nogensinde før, at hvile i sig selv og har faktisk aldrig lydt bedre.

Ja, der er nævneværdig punch i singleudspil som ”Starlight”, indspillet som smuk duet med Lord Siva, men på det aktuelle album fungerer When Saints Go Machine faktisk allerbedst, når bandet opererer uden brug af store armbevægelser.