25/06/2023 KL. 13:45

»Udefra set er det måske rollespil og udklædning, og det bliver jeg lidt ked af, for det er det ikke for os«

Scenen er sat, når Spøttrup Borg sidst i juli slår dørene op for riddere fra Europa og op mod 20.000 tilskuere ved europamesterskabet i ridderdyst. Andre steder i landet finder folk også fortidens kluns og værktøj frem, og ifølge en antropolog handler det om at opleve historien på en anden måde, end man kan på et museum eller i en skolebog.