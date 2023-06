Skuespiller Glenda Jackson er død

Jackson blev også hyldet med to Emmy’er for et portræt af Elizabeth den 1. i BBC’s tv-serie ”Elizabeth R” i 1971.

Hun voksede op i Birkenhead i Cheshire, hvor hun forlod skolen, da hun var 15 år og begyndte at arbejde i en forretning, inden hun blev optaget på det prestigefyldte J Royal Academy of Dramatic Art i London.

Hendes store chance kom i 1964, da avantgarde-instruktøren Peter Brook gav hende rollen som Charlotte Corday i hans opsætning af ”Marat/Sade”, som foregår på en psykiatrisk hospital.

Da hun gentog sin optræden på Broadway, blev hun af amerikanske kritikere udråbt til at være den mest lovende skuespiller i sæsonen 1965-66.

Jackson forstærkede sit ry, da hun spillede Ophelia i Hamlet og Masha i Anton Tjekhovs ”Tre Søstre”.