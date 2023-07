Hvilket rejsemål skal du have besøgt, inden du dør?

»Jeg synes eddermame, at jeg har oplevet meget. Jeg har været i Japan, jeg har været rundt om hele kloden. Men jeg vil gerne til Australien, hvor jeg engang var på en måneds træningslejr, selv om det var lidt som en ferie. Jeg elsker australierne, det er et fedt folkefærd, totalt laid back. Ellers kunne det være blæret at flyve med en F16. Vi tager den fra Aalborg, hen over Bornholm for fuldt skrald og op over Østersøen for at snuse lidt til det russiske luftforsvar. Er de der, eller er de der ikke? Lad mig da prøve en fucking tur, inden vi giver dem til Ukraine. Jeg er godt klar over, at jeg ikke selv skal flyve den, for så ville det gå helt galt.«