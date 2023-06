Tyskland undersøger overgrebsanklager mod Rammstein-forsanger

Advokater for Lindemann har - inden anklagernes udmelding onsdag - afvist beskyldningerne.

- På sociale medier, især Instagram, Twitter og YouTube, er diverse kvinder kommet med alvorlige beskyldninger mod vores klient, sagde advokaterne Simon Bergmann og Christian Schertz ifølge dpa torsdag.

- For eksempel har der gentagne gange været beskyldninger om, at kvinder blev givet bedøvende stoffer eller alkohol for at gøre vores klient i stand til at udføre seksuelle handlinger på dem. Disse beskyldninger er uden undtagelse usande.

Beskyldningerne har ifølge nyhedsbureauet AFP ført til, at efterfester til en række Rammstein-koncerter i München har været aflyst.

Rammstein gav i begyndelsen af juni to koncerter på Dyrskuepladsen i Odense for tusindvis af danskere.