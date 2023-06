Fyldt kirke med familie, venner og fans tager afsked med Peter Belli

Ifølge TV 2 står der mange personer foran kirken, både fans og bekendte, som ikke nåede at få en af pladserne i kirken.

Efter begravelsen vil der også være musikalske indslag foran kirken og ved gravstedet. Blandt andet fra Peter Bellis sidste band.

Belli bliver begravet i en sort kiste med en stor bårebuket af røde roser ovenpå.

Billeder viser, at dansktop-duoen Keld og Hilda Heick er til stede i kirken.

- Han har betydet meget for dansk musik. Og jeg synes, at selv om mange var efter ham, da han lavede nogle af de her sentimentale ting, så formåede han at lyde som om, at han selv troede på det.