Peter Belli giver sine sidste ord i kendt portrætprogram

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse tirsdag.

- Jeg håber, at Peter Bellis budskab kommer til at skinne igennem. Det var vigtigt for ham at fortælle, at det var musikken, der fik ham til at overleve alt, siger Mikael Bertelsen i meddelelsen.

Peter Belli har været en af dansk musiks helt store navne.

Med tusindvis af koncerter og omkring 45 album vil Peter Belli blive husket af generationer. Særligt for hits som ”Ulven Peter ”, ”Ingen Regning”, ”Istedgade” og ”København (Fra en DC-9)”.