Anden pinsedag gik jeg en tur med Bobby i Riis Skov.

Jeg smilte til dem, jeg mødte på min vej, og dem, jeg mødte på min vej, smilte til mig. Jeg hilste på andre hundeejere og talte med den der lyse stemme, man kun bruger, når man taler med et kæledyr.

Jeg går mange ture i Riis Skov. Jeg går der, når ramsløgene blomstrer som et snehvidt dække under løvgrønne bøgetræer, og jeg går der, når skoven falmer og falder i orangegule farver og blander sig med den blå bugt neden for den stejle skrænt.