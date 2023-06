Ægteskabsdrama blev en af de store prismodtagere ved Årets Reumert

Prisuddelingen fandt sted i Odeon i Odense søndag aften. Her var en række store navne i den danske scenekunst til stede.

Også kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) deltog i prisshowet. Han skulle overrække Brancheprisen.

Den gives til et professionelt producerende teater eller scenekunstkompagni i Danmark, som har gjort sig særligt bemærket for betydningsfuldt virke i branchen.

Brancheprisen gik i år til Teater V i København.

Imens blev Det Kongelige Teaters forestilling ”Arven” kåret til Årets forestilling.