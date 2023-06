Statue fremstillet af AI-teknologi udstillet på museum i Stockholm

- Dette er en ægte statue skabt af fem forskellige mestre, som aldrig ville have været i stand til at samarbejde i det virkelige liv, siger Pauliina Lunde, der er talsperson for Sandvik.

Værket under navnet ”The Impossible Statue” (red. den umulige statue) er fremstillet i rustfrit stål, måler 150 centimeter og vejer 500 kilo. Statuen forestiller en androgyn person, der holder en klode af bronze i den ene hånd.

Idéen bag statuen var at skabe en blanding af de stilarter, der satte præg på henholdsvis Michelangelo, Auguste Rodin, Kathe Kollwitz, Kotaro Takamura og Augusta Savage’s æra.