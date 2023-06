»Danmark mister så vigtig identitet ved dette tab,« skriver han.

Radioværten og dj’en Dan Rachlin kalder Peter Belli »en autentisk, ærlig og kærlig mand, som ikke tog sin succes for givet.«

De to mødte hinanden første gang i begyndelsen af 1990’erne, da Peter Belli udgav albummet ”Ribbet og flået”.

»Hvis man lærte ham at kende, fordi man havde lavet et interview eller mødt ham til en pladereception, fik man et ret hjerteligt forhold til ham. Når jeg blev fyret fra et eller andet, og det er jo sket en masse gange, kunne han og June finde på at kontakte mig og udtrykke bekymring og medfølelse. Han var et enormt hjerteligt menneske, som ikke kun tænkte på sig selv og sin egen karriere,« fortæller han.