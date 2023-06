Peter Belli er død

Som 16-årig debuterede ulven Belli som sanger, og efter fem år med forskellige bands blev han forsanger for Les Rivals, der fik fast tilknytning til Bakken.

Som dansk rocks svar på Mick Jagger levede han det vilde rockstjerneliv, og bandet varmede blandt andet op for The Kinks og The Rolling Stones.

Ud over sin musik, hvor ”Ulven Peter” over de næste årtier gjorde sig i flere forskellige genrer, har hans stemme og ansigt også været at finde i tv-serier, film og tegneserier.

Børnefamilier vil for eksempel genkende Bellis stemme som blæksprutten i ”Bennys badekar” og Rafiki i ”Løvernes Konge”.

I 2013 fik Peter Belli en ærespris fra IFPI Danmark, der er musikselskabernes brancheorganisation, for sin karriere.