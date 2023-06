En huskekage om at leve sit eget liv – ikke andres ...

Som nu Deborah Levy. Stjerneforfatteren har fået stor succes med sin erindringstrilogi – og hun har virkelig mange ting på hjerte. Hun har netop været i Danmark for at fortælle om sin trilogi – og bare rolig: Hvis du først lige er stødt på hendes erindringer, er der en god grund til det: De er først begyndt at udkomme her i landet sidste år.

Og hvad er det så, hun vil os? Faktisk ret mange ting. En del af det kan du læse i Karoline Kjærs interview her i ugens JP Bøger, og der er flere interessante pointer at tygge lidt videre på. I virkeligheden handler det meget om at få fod under eget bord – både i konkret og overført betydning, og vel både som menneske og som kvinde. Deborah Levy kredser om det, der virkelig er oppe i tiden, og som man kan høre mange kvinder snakke om: At huske iltmasken selv, før man … ja, vi kender billedet. Mig-tid og det at drømme og ønske og forestille sig er et andet væsentligt tema, og her bør jeg jo tilføje – nærmest med versaler: Det handler om KVINDERS drømme – ikke alle de mennesker, som kvinder – ifølge forfatteren – konstant vil sørge for at servicere omkring sig.