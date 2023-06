Forfatteren Morten Sabroe er død

Forfatteren Morten Sabroe sov stille ind i sit hjem i Hundested mandag morgen.

»Min elskede mand og bedste ven, journalist og forfatter, Morten Sabroe, døde fredfyldt tidligt i morges i vores hjem i Hundested,« skriver hans kone i et opslag på Facebook.

Morten Sabroe blev oprindeligt uddannet bygningssnedker i 1967, men han brændte for at skrive og blev senere uddannet journalist på Berlingske Tidende i 1971. Han har skrevet for en bred vifte af danske aviser herunder Weekendavisen, Jyllands-Posten, Information og Politiken.