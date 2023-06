Julie R. Ølgaard var tæt på kanten: »Jeg vidste jo, at vækkeuret ville ringe om halvanden time«

Julie R. Ølgaard sad i et venteværelse med sin datter i maven og et stykke papir, der viste, at noget kunne være galt med det lille liv.

»Jeg var fuldstændig ødelagt. Jeg kan ikke have et barn, der er sygt, tænkte jeg. Så så jeg to handicappede drenge i venteværelset. De var så kære og søde ved hinanden, og jeg brød fuldstændig sammen. For dér sad jeg med min kamp, og hvad fanden var jeg for et menneske, der mente, at de ikke havde ret til at være der. Selvfølgelig har de det.«