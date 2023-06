Mens fire af The Vegetable Orchestras 10 medlemmer smadrer deres instrumenter ned i monitoren, som var man til 70’er-punk, hujer publikum. Nogle er flade af grin, mens andre er vilde af begejstring.

For det, de lige har set, må siges at være et unikt punkt på Northside Festivals program.

De har set et genresammensurium af alt fra støjrock til tunge basrytmer. Alt sammen spillet på grøntsager.