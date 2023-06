Sikke'n fest - men noget har Johnny Reimar fortrudt

Dertil var han vært ved tv-programmer som ”Fællessang på Bakken” og ”Fællessang på Charlie”.

Det betød kontorarbejde på hverdage og optræden i weekenden. Det er ikke uden omkostninger.

»Dengang skulle jeg nok have valgt, om jeg ville være forretningsmand eller udøvende kunstner. Jeg kan godt fortryde, at jeg ikke tog det valg, for der er ikke noget, den slår den tid, man får med sine børn.«

»Det ser man desværre først bagefter. Heldigvis har jeg et tæt forhold til mine børn.«

Johnny Reimar starter stadig bilen for at køre ud for at optræde. Nogle dage kan vejen fra Hellerup til koncertstedet synes lidt lang. Men det er glemt, når han når frem.

»Jeg får det som en fisk i vandet, fordi publikum er så søde. Husk på, at jeg har optrådt, siden jeg var 15.«

Johnny Reimar blev i 1967 gift med Annie Lindberg. De har fire børn, seks børnebørn og to oldebørn.

/ritzau/

Johnny Reimar.

entertainer, sanger,

Hellerup