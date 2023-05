»Dette er præsenteret som en børnebog, fordi vi mener, at politikerne er nødt til at forstå budskabet på alle måder, det kan blive præsenteret for dem på. Denne gang forstår de det måske bedre, fordi det er som om, vi henvender os til deres egne børn, men vi taler faktisk til dem. For at se, om de forstår smerten og alvoren,« har Oliver udtalt til ABC News.

Den 14. februar 2018 trådte en 19-årig elev ind på sin skole i Parkland, Florida, hvor han skød og dræbte 17 personer, herunder Joaquin Oliver. Bogen beskriver elevernes oplevelse gennem tekst og illustrationer.