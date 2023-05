Flere og flere bøger på de amerikanske skolebiblioteker bliver fjernet og placeret i ”forbudte afdelinger”.

Skoledistriktet Escambia County i Florida har bl.a. valgt at fjerne over 100 bøger fra hylderne på skolebibliotekerne. Og det har nu fået verdens største forlagshus, Penguin Random House, og NGO’en PEN America til at anlægge sag mod skoledistriktet.