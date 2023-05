To danskere er på liste over mest indflydelsesrige filmkvinder

Sammen har Louise Vesth og Sisse Graum Jørgensen produceret filmen ”En kongelig affære” fra 2012, som blev nomineret til en Oscar i kategorien for bedste internationale film.

Begge producere sidder i produktionsselskabet Zentropas ledelse sammen med administrerende direktør Anders Kjærhauge.

På The Hollywood Reporters liste findes filmfolk fra hele verden. Listen hylder kvinder, der efter covid-19 fortsat får film ud til publikum.

- Disse kvinder har fundet en måde at sikre sig pengene og partnerne til at blive ved med at lave de historier, de holder af, skriver mediet.

Om Louise Vesth og Sisse Graum Jørgensen skriver mediet, at de ”har bygget et europæisk kraftcenter for indiefilm, som er dygtige til at levere internationale prisvindere”.