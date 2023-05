Ny Indiana Jones-film får verdenspremiere ved filmfestivalen i Cannes

Han spiller hovedrollen i den nye film, som bærer titlen ”Indiana Jones and the Dial of Destiny”.

Filmene om Indiana Jones handler kort fortalt om en amerikansk arkæolog, som drager ud i actionfyldte eventyr.

Også den danske filmstjerne Mads Mikkelsen medvirker i den seneste film.

Han spiller den nazistiske skurk og rumforsker Jürgen Voller.

Derfor er også Mads Mikkelsen at finde på den røde løber i Cannes, hvor andre store navne som Viola Davis og Helen Mirren er blevet set.