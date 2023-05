Gendannet hiphopduo gør comeback på årets Roskilde Festival

Det bliver den gendannede hiphopduo Ukendt Kunstner, der afslutter årets Roskilde Festival.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Duoen bestående af musiker Hans Philip og producer Jens Ole McCoy meddelte tilbage i 2016, at den trak stikket på ubestemt tid.

- Hvad fremtiden bringer for Ukendt Kunstner, er der ingen der ved, men lige nu føler vi, at det er bedst at stoppe, mens legen er god, skrev musikerne i et opslag på Facebook.