Hun henviste til, at USA’s Højesteret omstødte den skelsættende afgørelse ved navn ”Roe mod Wade” fra 1973, der gav kvinder ret til abort.

Omstødelsen åbnede for, at de enkelte delstater selv kan begrænse eller forbyde abort.

I den forbindelse opfordrede hun sine følgere til at stemme ved midtvejsvalget i november.

Sjovere at være tante

Privat har Nicks ingen børn. Det er ifølge hende selv hendes eget valg, og hun har tidligere også være åben om, at hun i 1979 fik en abort.

»Det er alligevel meget sjovere at være den skøre tante end at være mor. Jeg kunne ikke have gjort de ting, jeg har gjort, hvis jeg havde haft børn,« sagde hun i 2006 til den australske avis The Age.

Stevie Nicks har flere gange lagt vejen forbi Danmark sammen med Fleetwood Mac.

Senest var i 2013, da de optrådte i Jyske Bank Boxen i Herning.