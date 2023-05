Divaen fra ”Dollars” bevarer drivet

I sæbeoperaen om den stenrige Carrington-familie, der løb i 11 sæsoner gennem 80’erne, var rollen som den intrigante ekskone Alexis en perfekt platform for den dengang 48-årige Joan Collins.

Her gjorde hun livet surt for både eksmanden Blake og især hans nye kone, Krystle. Alexis’ rænker og flammende fornærmelser var for de fleste hovedårsagen til at følge med uge efter uge.

»”Dynasty” var muligheden for at tage ansvaret for min karriere i stedet for at stå og vente som en biblioteksbog på at blive udlånt,« sagde hun om serien og sit lidt sene gennembrud.

Inden hun inkarnerede kvindelig skinsyge som Alexis havde hun roller i en række mindre kendte Hollywood-produktioner samt en rolle i sci-fi-sagaen ”Star Trek”.