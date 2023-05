Der er et lille strejf af Danmark i Eurovision-finalen trods afklapsning

Showet er sekundært for fagjuryerne. De lytter efter sangen og musikken, og her kan Finlands bombastiske bud på et vinderhit simpelthen være for aparte.

- Det er sådan en sang, som man erfaringsmæssigt ved klarer sig bedre hos seerne end hos juryerne, siger Ole Tøpholm og tilføjer:

- Hvis det var en 100 procent-seerafstemning, ligesom det var ved semifinalerne, så kunne det meget vel være, at Finland tog den, ligesom de gjorde med Lordi i 2006.

Normalt afholdes Eurovision i sidste års vinderland. Men det er umuligt på grund af Ruslands invasion. Derfor afvikler den britiske storby Liverpool årets internationale melodigrandprix på vegne af Ukraine.

Ukraines sang i år, ”Heart of Steel” med Tvorchi, står også til en fornem placering. Men Ole Tøpholm tror ikke, at det krigshærgede land overgår den finske og svenske sang.

- Der er ingen, der taler om Ukraine som vinder i år. Det står i skærende kontrast til sidste års debat. Men det var også to og en halv måned efter, at krigen begyndte, siger Ole Tøpholm og tilføjer:

- Ukraine kommer også meget, meget højt i år, fordi der stadig er stort fokus på Ukraine. Men jeg ser simpelthen ikke for mig, at Ukraine kan vinde grandprixet, bare fordi de er Ukraine.

37 nationer har stillet op i årets Eurovision. Men der er kun plads til 26 lande i den store finale, så feltet er blevet skåret ned i to semifinaler.

Seks lande er partout sikret en finaleplads. Det er Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien, fordi de betaler den største del af gildet. Og så er sidste års vindernation også garanteret en plads.

Finalen sendes på DR1 lørdag.