27/05/2023 KL. 09:50

For abonnenter

Tre ud af 10 danskere bruger ikke kulturlivet aktivt: »Folk er jo ikke kulturløse, fordi de ikke deltager«

Socialdemokratiet vil sætte ind i en tidlig alder for at ramme denne gruppe, der ikke bruger kulturen. En professor ønsker derimod, at vi ændrer vores syn på, hvad kultur er.