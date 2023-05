23/05/2023 KL. 16:00

For anden gang dater Mette Sommer for åben skærm: »Jeg tror nogle gange, at vi har urealistiske krav til dem, vi gerne vil date«

Hvordan dater man egentlig? Og skal man deltage i et tv-program for at finde kærligheden? Den 34-årige Mette Sommer drog til Caribien to gange for at finde sin sidste kærlighed. Første gang fik hun sit hjerte knust. Hvordan det gik anden gang, kan ses på TV 2 de kommende måneder.