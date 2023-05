Britisk avis undskylder overvågning af prins Harry på natklub

En omfattende retssag om ulovlig indsamling af information om kendisser er onsdag begyndt i Storbritanniens hovedstad, London.

Her har udgiveren Mirror Group Newspapers (MGN) indledt sagen med at undskylde over for den britiske prins Harry.

Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

MGN, der blandt andet udgiver tabloidavisen The Daily Mirror, undskylder for i ét tilfælde at have været involveret i, at en privat efterforsker blev sat til at indsamle oplysninger om prins Harry på en natklub i 2004.