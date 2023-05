En lille nervøs latter undslipper Celina Høyrups læber bag den flotte makeup. Tidspunktet, hun har ventet på, siden før hun blev gravid, er lige oppeover.

Familie og venner fra København, Aarhus og flere andre steder i landet er samlet i det nyrenoverede hus i landsbyen Værum uden for Randers. Nu bliver de alle bedt om at gå ud i haven, for det er her, afsløringen skal finde sted.