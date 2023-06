Der er meget, der tyder på, at der stadig er lang vej igen for ligestillingen i musikbranchen. I 2022 var 20 pct. af Kodas medlemmer kvinder, og kun 10 pct. af rettighedsmidlerne gik til kvindelige kunstnere. Samtidig viser en amerikansk rapport, at kun 2,8 pct. ud af 1.100 sange, der var på Billboard Hot-listen fra 2012-2022, var numre, som kvindelige producere havde lavet.