01/06/2023 KL. 12:30

De skal spille på én af landets største festivaler. Men for dem er det lige så vildt at skulle spille for 200 mennesker i Tarm

Fredag aften spiller Sko/Torp på Northside. I kommentarsporene vækker det begejstring hos nogle, mens andre undrer sig. For hvad laver en aldrende duo med et hit fra 1990 på en ung indierock-festival? Vi har præsenteret duoen for en række påstande.