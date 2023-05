Hun nedbrød racemæssige barrierer i klassisk musik

Den ikoniske sorte operasanger Grace Bumbry er død i en alder af 86 år.

Hun døde søndag på et hospital i den østrigske hovedstad, Wien, efter at have lidt et slagtilfælde tilbage i oktober.

Grace Bumbry er blevet hyldet for have bidraget til at nedbryde racemæssige barrierer i klassisk musik.

Hun blev født i St. Louis i den amerikanske delstat Missouri i 1937, men slog sig ned i først Schweiz og senere Østrig efter sin pension i 1997.