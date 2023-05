Tysk filmindustri i oprør over "Inglourious Basterds"-skuespiller

En af Tysklands største filmstjerner, Til Schweiger, er havnet i modvind.

Det sker, efter at mere end 50 af hans tidligere kolleger i filmindustrien har berettet om upassende adfærd fra den berømte skuespiller og filminstruktør.

Det skriver Der Spiegel.

Til Schweiger er blandt andet kendt for at have optrådt i Quentin Tarantinos filmhit ”Inglourious Basterds” sammen med Hollywood-stjernerne Brad Pitt og Christoph Waltz.